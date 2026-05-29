Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

Muhalefet partilerindeki liderlik değişimlerini, kurultaylardaki kirli para trafiği iddialarını ve geçmişte yaşanan siyasi krizleri masaya yatıran Şahin, Türkiye üzerinde uzun süredir emperyalist güçler tarafından "Lübnanlaştırma" ve ülkeyi üç parçaya bölme senaryolarının uygulandığını hain planın şifrelerini çözerek anlattı.

Gazeteci Zafer Şahin, katıldığı bir programda Türkiye'nin yakın siyasi tarihi ve küresel güçlerin iç siyaset üzerindeki mühendislik çabalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerindeki liderlik değişimleri ve geçmişte yaşanan siyasi krizleri değerlendiren Şahin, Türkiye üzerinde uzun süredir "Lübnanlaştırma" senaryolarının uygulandığını iddia etti.

"Devlet Sizi Oradan Çekip Aldı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki kurultay süreçlerine ve para dağıtma iddialarına değinen Şahin, parti yönetiminin dış odakların eline düşmek üzere olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Senin partin birtakım odakların, birtakım şebekelerin eline düşmüştü, eline düşmek üzereydi. Devlet seni oradan çekip aldı. Çünkü sen bunu kendi başına yapabilecek bir iradeyi ortaya koyamadın."

Siyasetin parayla dizayn edilmeye çalışılmasının tehlikelerine dikkat çeken Şahin, "Cebine 10 milyon dolar koyan gelip Türk siyasetinin asırlık çınarı olan partiyi ele geçirsin, devlet buna sessiz mi kalacaktı? Yarın bir gün cebine parayı koyan bir istihbarat servisi ya da yabancı bir ülke Türk siyasetinde taşları istediği gibi oynatacak. Türkiye’ye yerli bir Zelenski monte edecekler, öyle mi?" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

"Hedef Türkiye'yi Üç Parçaya Bölmek ve Lübnanlaştırmaktı"

Türkiye’nin 2011 Suriye iç savaşından bu yana çok büyük badireler atlattığını vurgulayan Zafer Şahin, küresel güçlerin Türkiye için öngördüğü senaryonun Suriye ve Irak gibi parçalanma olduğunu öne sürdü. Bu doğrultuda geçmişte yaşanan krizlerin kronolojik birer mühendislik ürünü olduğunu belirten Şahin, süreci şu sözlerle özetledi:

2012: MİT Krizi

2013: Gezi Parkı kalkışması ve 17-25 Aralık operasyonları

2014: FETÖ’nü tüm gücüyle Erdoğan’ın karşısındaki adayları desteklemesi

Devam eden süreç: Büyük şehirlerde patlatılan bombalar, barikat ve hendek terörü ile 15 Temmuz hain darbe girişimi.

Şahin, tüm bu yaşananların amacının, bölge yeniden şekillenirken Türkiye’nin müdahale etmesini engellemek ve ülkeyi "Lübnanlaştırmak" olduğunu ifade etti.

Biden’ın 2018’deki Sözlerini Hatırlattı

Konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden’ın 2018 yılında seçim kampanyası sürecinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine de değinen Şahin, "Biden, 'Erdoğan'dan Suriye'de yaptıklarının hesabını soracağım' dedi. Çünkü Erdoğan, Amerika'nın Suriye'deki planını ve Akdeniz'e açılan koridor devlet planını bozdu. Biden ne dedi? 'Bu sefer darbe yapmayacağız, muhalefeti destekleyeceğiz' dedi" hatırlatmasında bulundu.

Türkiye'nin bu senaryolara karşı 15 yıldır devletin iradesi ve milletin desteğiyle direndiğini belirten Şahin, vatansever CHP'lilerin çabalarıyla bu tehlikeli planların en azından parti boyutunda şimdilik askıya alındığını sözlerine ekledi.