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Dünya Rusya resti çekti! Avrupa’ya resmen darbe vurdu
Dünya

Rusya resti çekti! Avrupa’ya resmen darbe vurdu

Rusya, Kuzey Akım 1 boru hattı 21 Temmuz'a kadar bakıma alındı. Avrupa, Rusya'nın Avrupa gaz arzını daha da kısıtlamak için planlı bakımı uzatabileceği kaygısını yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 10:28:00 -
Rusya resti çekti! Avrupa’ya resmen darbe vurdu

Rusya doğal gazını Baltık Denizi altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki akış, bakım çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz'a kadar durduruldu.

Kuzey Akım'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, halihazırda Avrupa'ya günlük 67 milyon metreküp doğal gaz ulaştıran boru hattı 11-21 Temmuz tarihlerinde bakıma alınacak.

Gazprom, 15 Haziran'da Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının düşeceği uyarısında bulundu. Ardından söz konusu hattın toplam kapasitesinin yüzde 40'ı oranında doğal gaz kesintisine gidildi.

Avrupa, Rusya'nın Avrupa gaz arzını daha da kısıtlamak için planlı bakımı uzatabileceği kaygısını yaşıyor. Kış için depoları tamamen doldurmayı hedefleyen Avrupa ülkeleri, Rusya tarafından atılan bu adımların planlarını bozacağından endişe ediyor.

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Yorumlar

Gökhan Afşar

Helal olsun sana sayın Putin Avrupa ya diz çöktüreceksin ardından ABD denen büyük şeytan

yasemin

Simensin parçalarını, Türkler üretiyor
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