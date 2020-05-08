Rusya resmen duyurdu! S-500'lerin hizmete gireceği tarih belli oldu
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Rus ordusunun ilk S-500 füze savunma sistemlerini 2021 yılında almayı planladığını açıkladı.
Natsionalnaya Oborana dergisine konuşan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, devlet testlerinin tamamlanması ve Rus Silahlı Kuvvetleri’ne ilk S-500 sistemlerinin verilmesinin 2021'de planlandığını belirtti.
Krivoruçko, S-500 satın almaya ilişkin devlet sözleşmesinin 2021 yılında imzalanmasının ve sevkiyat tarihinin 2025 olarak belirlenmesinin planlandığını da belirtti. Krivoruçko, şimdilerde ön testlerin yapıldığını kaydetti.
"2024’e kadar her yıl S-400 alımı planlanıyor"
Krivoruçko, "Bu yıl Rus Silahlı Kuvvetleri S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerini alacak. Sistemin 2024’e kadar her yıl sevkiyatının yapılmasına ilişkin yeni devlet sözleşmesi hazırlık aşamasında" dedi.
"Tsirkon füzesi 2020-2021’de hizmete alınmak isteniyor"
Krivoruçko, Tsirkon hipersonik füzesinin de 2020-2021’de hizmete alınmasının planlandığını da ifade etti. Tsirkon füzesi aralıkta Amiral Gorşkov fırkateyninden ilk kez fırlatılmıştı.