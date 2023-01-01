Rusya politikasında hata yapıldı! Almanya eski Başbakanı Christoph Heusgen'den dikkat çeken itiraf geldi

WELT am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Heusgen, 2005-2017 yıllarında danışman olarak görev yaptığı dönemde alınan bazı kararların yanlış olduğunu söyledi. Her ne kadar Angela Merkel döneminde imza atılan ‘Kuzey Akım 2’ projesi sonucu tamamlanan boru hattından doğal gaz akmasa da “Sonradan bunun bir hata olduğunu gördük” dedi.

Fukuşima’daki nükleer santralda 11 Mart 2011’de meydana gelen kazadan sonra Merkel hükümetinin ülkedeki nükleer santralların kademeli olarak kapatılması kararı aldığını ve bu açığın kapatılması için Moskova ile ‘Kuzey Akım 2’ doğal gaz boru hattı projesine imza attığını söyleyen Heusgen, “Rus doğal gazı en hızlı ve en ucuz çözümdü. Hem SPD hem de ekonomi kurum ve kuruluşları bu projeye tam destek verdi. Ancak bu projeye imza atılmasının bir hata olduğunu sonradan anladık” dedi.

2017-2021 yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) Almanya Daimi Temsilcisi olarak görev yapan ve geçen yıl Münih Güvenlik Konferansı Başkanlığı’nı üstlenen Heusgen, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tankları göndermesini de istedi. Hürriyet'in aktardığı haberde “Ukrayna’yı desteklemek ahlaki bir görevdir” diyen Heusgen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya desteği azaltmaları için yoğun çaba gösterdiğine dikkati çektiği ve güvenlik uzmanı olan Heusgen, atom saldırılarına karşı Avrupa’nın bir ‘korunma şemsiyesi’ oluşturmasını da gündeme getirdiği belirtildi.