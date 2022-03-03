Rusya oraya yoğun saldırı başlattı!

Rusya'nın Ukrayna işgali 8'inci gününde devam ediyor.

Ülkenin birçok kenti, yoğun çatışmalara sahne oluyor.

Buna karşı Ukrayna'da halk, Rus ordusunun şehir ve kasabalara girmesini önlemek için sivil direniş gösteriyor.

Direnişin en belirgin bölgesi

Bu direnişin en belirgin örneklerinden biri Kırım'ın kuzeyindeki Zaporijya bölgesinde yaşanıyor.

Bölge halkı, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için günler önce kum torbaları, lastik yığınları ve birçok metal malzeme ile şehir ve kasaba girişlerine bariyerler kurmaya başlamıştı.

O anlara ilişkin görüntüler ise dünya kamuoyunda ses getirmişti.

Saldırılar yoğunluk kazandı

Rus ordusunun Zaporijya'ya başlattığı operasyonun son saatlerde ise yoğunluk kazandığı bildirildi.

Ukrayna resmi kanallarından da bu saldırı yoğunluğu teyit edilirken yoğun bombardımandan sonra sivil halkın kurduğu barikatların vurulduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan yayınlandı.