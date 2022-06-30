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Dünya Rusya oradan çekildi
Dünya

Rusya oradan çekildi

Rusya, Ukrayna'nın Yılan Adası'ndan çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 14:25:00 -
Rusya oradan çekildi

Ukrayna tarafı Moskova tarafından atılan adımı doğruladı.

Rusya'nın Ukrayna işgaline başladığı şubat ayının sonunda şiddetli çatışmaların yaşandığı Yılan Adası Rus güçleri tarafından işgal edildi.

Ukrayna ordusunun geri alma girişimleri başarısız olurken ada sıklıkla bombardımanların hedefi oldu.

Son dönemde başta Afrika ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin de çabaları ile Ukrayna'dan tahıl ihracatı yapılması için Rusya'ya çeşitli çağrılar yapıldı.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın tahıl ihracının kolaylaşması için 'iyi niyet göstergesi' olarak adadan çekildiğini açıkladı.

Ukrayna tarafı da Rus güçlerinin adadan çekildiğini doğruladı.

Kaynak: Euronews

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