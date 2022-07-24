Rusya, Odessa Limanı’nı vurduğunu kabul etti! 'Yüksek hassasiyetle vurduk'
Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden Ukrayna’dan sevk edilemeyen tahılın serbestçe dünya pazarlarına ulaştırılması için Cuma günü İstanbul’da imzalanan anlaşmanın mürekkebi kurumadan tahliyenin yapılacağı Odessa Limanı füzeyle vurulmuştu. Rusya saldırıyı kendilerinin yaptığını duyurdu.
Yeni Akit/Ankara
Ukrayna’dan sevk edilemeyen tahılın serbestçe dünya pazarlarına ulaştırılması için Cuma günü İstanbul’da imzalanan anlaşmanın mürekkebi kurumadan tahliyenin yapılacağı Odessa Limanı füzeyle vurulmuştu. Rusya saldırıyı kendilerinin yaptığını açıkladı.
Yüksek hassasiyetle vurmuşlar!
Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün Odessa limanına yapılan füze saldırısını Rus ordusunun yaptığını doğruladı. Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Kalibr füzeleri Odessa limanının askeri altyapısının yok etti ve yüksek hassasiyetle vurdu” denildi.