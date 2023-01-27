Rusya o kararı duyurdu: Letonya'ya Büyükelçisine, ülkeyi bu kez 2 haftada terk etmesini istedi

Rusya, Baltık ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya karşıtı davrandığını gerekçe göstererek yeni bir yaptırım kararı aldı. Rusya, Letonya'nın, Estonya ile dayanışma kapsamında 24 Şubat’tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürme kararı almasının ardından Letonya'nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstins'e ülkeden ayrılma çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Letonya Büyükelçisi Maris Riekstins'e ülkeyi terk etmesi için 2 hafta verildi" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Letonya'nın iki ülke arasındaki ilişkileri düşürme kararının sonuçları olacağını da sözlerine ekledi.

LETONYA, ESTONYA'YA DESTEK VERMİŞTİ

Rusya’nın Estonya ile olan diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirileceğini açıklamasının ardından Letonya’da Estonya’ya destek kapsamında 24 Şubat’tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürme kararı almıştı. Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics geçtiğimiz pazartesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden acımasız saldırganlığı ve Estonya ile dayanışma kapsamında söz konusu kararın alındığını belirterek, “Letonya, 24 Şubat'tan itibaren Rusya ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürecek ve Rusya'nın buna göre hareket etmesini talep edecek” demişti.