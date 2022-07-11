Rusya, nükleer enerjili ve insansız sualtı araçlarını taşıyan ilk denizaltıyı teslim aldı

Rus Deniz Kuvvetleri’nin, nükleer enerjili ve insansız sualtı araçlarını taşıyan ilk denizaltıyı teslim aldığı açıklandı.

US Naval Institute News”un haberine göre, bir okul otobüsü büyüklüğündeki nükleer torpidolarla donatılmış “Belgorod” adlı denizaltı, son 30 yılda üretilmiş büyük denizaltı olarak da kayıtlara geçti. Söz konusu denizaltının, “radyoaktif tsunamiye” neden olabileceği de konuşuluyor. “Kıyamet denizaltısı” olarak adlandırılan Belgorod’un, 6 adet 24 metre uzunluğunda “Poseidon” nükleer enerjili torpido taşıyabileceği ifade edilirken, bu silahların, binlerce kilometre menzile sahip olduğu öne sürülüyor. Rus haber ajansı TASS’a göre, Rus Donanması Başkomutanı Nikolay Tevmenov, denizaltının teslim töreninde denizaltının “araştırma ve bilimsel keşifler” için kullanılacağını söyledi.

Putin’in kızı olacak.

Rusya ‘kıyamet denizaltısını’ aldı

Öte yandan Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen eski olimpik ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva’nın tekrar hamile olduğu iddia edildi. Kremlin kaynaklarının yönettiğine inanılan “General SVR” aldı Telegram kanalının iddiasına göre, Putin’den ikizleri olduğu öne sürülen Kabaeva, kız bebek dünyaya getirecek. Ancak, Putin’in bu habere sevinmediği ve “Zaten yeterince çocuğum ve hatta daha çok kızım var” ifadesini kullandığı belirtildi.

Poseidon insansız sualtı aracı, düşman deniz üslerini yok etmek için 2 megatona kadar randımanla bir nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip. Araç 1 kilometrenin üzerinde bir operasyonel derinlikte kıtalararası menzilde hızlı seyahat edebiliyor.