Rusya nükleer denizaltısını denize indirdi!

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin en yeni nükleer denizaltısı Habarovsk’un denize indirildiğini açıkladı.

Severodvinsk’te düzenlenen törende Savunma Bakanı Andrey Belousov ve üst düzey askeri yetkililer hazır bulundu.

Belousov, törende yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için önemli bir gün. Ağır nükleer güçle çalışan füze kruvazörü Habarovsk, ünlü Sevmash tersanesinin kızağından denize indiriliyor” ifadelerini kullandı.

Belousov, Habarovsk’un sualtı silahları ve robotik sistemlerle donatıldığını belirterek, bu denizaltının Rusya’nın deniz sınırlarının güvenliğini sağlamada ve dünya okyanuslarında ulusal çıkarlarını korumada önemli bir görev üstleneceğini kaydetti.

Rusya Deniz Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı Amiral Viktor Kravchenko, Habarovsk’un özellikle Poseidon nükleer insansız su altı araçlarını taşımak üzere tasarlandığını vurguladı.

