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Aktüel Rusya, Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki açıklamanın "kanıtsız" olduğunu açıkladı
Aktüel

Rusya, Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki açıklamanın "kanıtsız" olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:51:33 -
Rusya, Navalnıy'ın zehirlendiği yönündeki açıklamanın "kanıtsız" olduğunu açıkladı

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman hükümetinin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasının kanıtsız olduğunu söyledi.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e açıklama yapan Zaharova, Alman hükümetinin Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova, "Açıklamaların kanıtsız olduğu zamanlara dönüyoruz." dedi.

Bunun bir daha yaşanmasını istemediklerini dile getiren Zaharova, "Ortaklarımız, gerçek bir sonuç elde etme amacıyla yapılması gereken kapsamlı soruşturmanın ve birlikte özenli çalışmanın yerine herhangi bir kanıt sunmadan açıklamalar yapmayı tercih ediyor." yorumunda bulundu.

Zaharova, Rus Başsavcılığının Almanya Adalet Bakanlığına 27 Ağustos'ta konuyla ilgili başvuruda bulunduğuna dikkati çekerek, bu talebe yanıtın gelmediğini vurguladı.

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev'ın bugün Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirten Zaharova, büyükelçiye konuyla ilgili Almanya tarafından herhangi bir bilginin sunulmadığını savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Almanya ile bu konuda çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

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