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Dünya "Rusya müsamaha göstermez" dedi ve ekledi: Böyle bir durumda savaş çıkar!
Dünya

"Rusya müsamaha göstermez" dedi ve ekledi: Böyle bir durumda savaş çıkar!

Prof. Dr. Hasan Köni, "Rusya, hiçbir surette Ukrayna’nın NATO’ya girmesine müsamaha göstermeyecektir. Böyle bir durum olursa savaş çıkar” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 09:11:00 - 2022-02-22 09:11:52
"Rusya müsamaha göstermez" dedi ve ekledi: Böyle bir durumda savaş çıkar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı batı dünyasında adeta şoka neden olurken, gözler bölgede bundan sonraki süreçte neler olacağına çevrildi.

Milliyet'e konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, “Rusya, yeni hamle ile kendi çevresinde kordon oluşturuyor. Putin, yeni hamlesiyle Ukrayna’yı serbest bıraktığını ancak buna karşın Ruslar’ın yaşadığı bölgenin de Ukrayna’dan bağımsız ülkeler olduğunu ve Ukrayna’nın AB’ye üye olabileceğini açıklamış oldu. Ancak Rusya, hiçbir surette Ukrayna’nın NATO’ya girmesine müsamaha göstermeyecektir. Böyle bir durum olursa savaş çıkar” dedi.

ABD’nin şu aşamada karşı bir hamle yapacağını düşünmediğini ifade eden Köni, "Avrupa, mevcut durumda Rusya’yı karşısına alamaz. Ancak Putin’in bağımsızlığını tanıdığını ilan ettiği iki bölge ilerleyen dönemde Rusya’ya ilhak edebilir. Putin akıllıca bir strateji yürütüyor” diye konuştu.

Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Prof. Dr. Hasan Ünal ise şunları söyledi:

Ukrayna’nın karşı hamle olarak NATO’ya girmesinin söz konusu olacağını düşünmüyorum. Böyle bir girişim savaş anlamına gelecektir. Putin, Ukrayna’yı Minsk Antlaşması'na yönlendirmek için Donetsk ve Luhanks üzerinden baskı uyguluyor. Ukrayna söz konusu iki bölgede kuvvet kullanması durumunda da savaş çıkacağından, Ukrayna yönetiminin böylesi bir çılgınlığa girişeceğini sanmıyorum. İki ülke önümüzdeki dönemde Rusya’ya ilhak edebilir. Bölgedeki krizin ne yöne evrileceğini zaman içinde göreceğiz."

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