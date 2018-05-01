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Rusya müjdeyi verdi: Yasak resmen kalktı

Rusya'nın domates ithalatında Türkiye'ye uyguladığı firma sınırlaması bugün itibariyle resmi olarak son buldu.

01 Mayıs 2018 Salı 14:41
Rusya müjdeyi verdi: Yasak resmen kalktı

Rusya'ya domates ihracatında yeni dönem başladı. Türk üreticiler bugünden itibaren firma sınırlaması olmaksızın Rusya'ya ihracat gerçekleştirebilecek.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesinin "1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren domates güvesi içermeyen üretim yerlerinden, işletmelere kısıtlama getirilmeksizin Türkiye Cumhuriyeti menşeli domateslerin Rusya'ya ithalatına izin verildiğini" açıkladığını hatırlattı.

Bu kararın üreticilerin için çok önemli olduğunu belirten Uçak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin bu kararın alınmasında çok büyük etkisi olduğunu dile getirdi.

Uçak, "Bugün itibarıyla resmen kalkan firma kısıtlaması sonrası Rus alıcılarla temasa geçip üreticilerimizin ürünlerini daha iyi satmak ve ülkemize döviz kazandırmak için girişimlerde bulunacağız." dedi.

Hayrettin Uçak, ihracatçıları, bu büyük pazarın tekrar kapanmaması için Rusya'nın denetim kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Diğer yaş sebze ve meyveler için de benzer kurallar olduğunu hatırlatan Uçak, "Ürünlerimizin sınır kapılarından dönmeleri bizler için prestij kaybı. Bu mesele para kazanmanın yanında milli bir meseledir. Ben bütün ihracatçılarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.

"DOMATESİN ATEŞİ DÜŞECEK"

Son zamanlarda domates fiyatlarında görülen fiyat artışına da değinen Uçak, "Domates yaz aylarında hasadı yapılan bir ürün. Havaların ısınmasıyla tarladaki domateslerin tezgahlardaki yeri her geçen gün artacaktır. İlerleyen günlerde domatesin ateşinin düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Uçak, nisan ayında Türkiye'nin ihracatının yüzde 15 arttığını, bu rakamları daha da yukarı taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Diğer yaş meyve ve sebzelerin dış satımının artırılması için da çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Uçak, üretici ve ihracatçının el ele vermesini ve bu sayede Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:41
  1. Türkiye
  2. Rusya
  3. domates

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