Rusya MQ-9 İHA'yı ele geçirdi mi? ABD'den flaş açıklama

Rus Su-27 savaş uçağının, Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'ya çarparak düşmesine neden olduğu olayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Günlük basın toplantısında açıklamada bulunan Ryder, 2 Rus uçağının MQ-9'a yönelik tacizinin 30-40 dakika sürdüğünü belirtti.

Ryder, önlemelerin sıklıkla yaşandığını ancak bu denli tehlikeli ve profesyonel olmayan önlemenin yeni olduğunu kaydetti.

İHA'nın enkazının nerede olduğuna ve enkaz çıkarma çalışması yapılıp yapılmayacağına dair detaylardan bahsetmeyen Ryder, "Rusya'nın enkazı henüz ele geçirmediğini" bildirdi.

Sözcü, taciz sırasında Rus uçakları ile herhangi bir telsiz görüşmesinin söz konusu olmadığını, çarpmadan sonra ABD İHA pilotunun hasar alan MQ-9'u Karadeniz'e düşürdüğünü dile getirdi.

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ABD'li general, ABD'nin enkaz çıkarma dahil olayla ilgili Türkiye ve bölgedeki diğer müttefiklerle henüz iletişime geçmediğini sözlerine ekledi.