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Ekonomi Rusya Merkez Bankası'ndan Türkiye duyurusu
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası'ndan Türkiye duyurusu

Yeniakit Publisher
2023-04-18 08:42:00 - 2023-04-18 08:46:51
Rusya Merkez Bankası'ndan Türkiye duyurusu

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ödeme kartı Mir konusunda Türkiye ile çalışma yürüttüklerini söyledi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Türkiye de dahil bir dizi ülkeyle Rus ödeme kartı Mir'in alternatifi üzerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da konuşan Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Mir kartının alternatifine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Merkez Bankası'nın yurtdışındaki turistik destinasyonlarda Mir kartlarının kullanım altyapısını geliştirmek için aktif bir şekilde çalıştığını kaydeden Nabiullina, ancak yaptırımlar nedeniyle ilgili ülkelerin bu pazardan çekildiğini anlattı.

Nabiullina, bu nedenle tüm bu ülkelerle iki taraflı çalışma yaparak bu ülkelerin kartlarına, belki de ön ödemeli kartlara diğer imkanların verilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kullanıcıların ödeme yapabilmesi için ödeme sistemleri arasında bir ağ geçidi sistemi kurduklarını söyleyen Rusya Merkez Bankası Başkanı, "Bu her ülkede çalışmıyor ancak devam edeceğiz. Bu sadece bize değil, ortaklarımıza da bağlı. Yine de bu tür fırsatlar ortaya çıkacaktır, Türkiye'yle halihazırda aktif olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (Sputnik)

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Yorumlar

ersel

Kendi milli paralarınıza geçin. Doları terk edin. ABD ortak düşmanınız değil mi?!?!?!?! Eeee????? Neyi bekliyorsunuz??? Sayın Putin' bu konu da samimi, Erdoğan da öyle. Ama bekledikleri bir şey var. Ne o? ABD seçimleri. Mi? Acaba? Yoksa!!!! Şimdi onu buradan yazarsam olmaz. Ola ki ABD derin devleti okuyacak olur da sonuç iyi olamayabilir. Gerek yok. Ama şu var, ABD'nin sonu kötü. Bu kötü sondan kurtuluşu da yok.
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