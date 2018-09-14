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Rusya Merkez Bankası faiz kararını duyurdu

Enflasyon risklerinin artması nedeniyle Rusya Merkez Bankası, Aralık 2014'ten bu yana ilk defa faiz yükseltti.

14 Eylül 2018 Cuma 15:52
Rusya Merkez Bankası faiz kararını duyurdu

Rusya Merkez Bankası, Aralık 2014’ten bu yana ilk defa politika faiz oranını artırarak yüzde 7,5'e yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 0,25 baz puanlık artışla yüzde 7,5'e çıkarıldığı belirtildi.

Ülkedeki parasal durumun dış faktörler nedeniyle sıkılaştığına işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisine yönelik 2019 büyüme tahminlerinin de yüzde 1,5-2 bandından yüzde 1,2-1,7'ye çekildiği kaydedildi.

Açıklamada, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve tüketici davranışlarındaki olası değişiklikler nedeniyle de bazı risklerin bulunduğu belirtildi.

Bankanın aldığı kararın ardından Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 0,9 değer kazanarak 67,6 seviyesine geldi.

ABD'nin, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik açıklaması beklenen ikinci tur yaptırımlar nedeniyle Rus rublesi haftaya düşüşle başlamış, 16 Mart 2016’dan beri ilk defa 70 seviyesinin üzerine gerilemişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bir süre önce yaptığı açıklamada, faiz arttırımı için bazı faktörler tespit edildiğini söylemişti.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, mart ayında politika faizini yüzde 7,25’e kadar düşürmüştü.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 15:52
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