Hakan Fidan ‘Sabrımız tükeniyor’ dedi, SDG-Şam görüşmeleri hızlandı

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Polisler, bekçiler şehit olmasın, masum insanlar ölmesin

“Hırsızların Elini Sıkmam” Aysever’den İronik İtiraf, İmamoğlu Cephesi Suskun

Artık kara listede! Borçlu Uşak Belediyesi CHP’nin gururu oldu!

FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"

Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap

Yaşından büyük suç kaydı var!

CHP’den büyük arsızlık! Ekrem, Terörsüz Türkiye raporunda

“Araç saltanatını kaldıracağım” demişti! Kiralık araç giderini yüzde 145 artırdı

İsrail’i kınıyorlar, Türkiye’deki İsrail muhibleri ile ortak oluyorlar! Onlarla yüzleşmeden ne Gazze savunulabilir ne de…
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 50 baz puan düşürdü.

Bankadan yapılan açıklamada, mevcut fiyat artışlarındaki sürdürülebilir göstergelerin kasımda gerilediği, enflasyon beklentilerinin ise arttığı belirtildi.

Ekonominin dengeli bir büyüme trendine girmeye devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Kredi büyümesindeki yüksek hareketlilik ise devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Enflasyonu 2026 yılı hedefine yönlendirebilmek için gerekli olan sıkı para politikasının sürdürüleceği belirtilen açıklamada, "Bu, uzun süreli sıkı para politikası anlamına gelmektedir. Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 16'ya indirmeye karar verdi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, enflasyonun gelecek yıl yüzde 4 ila 5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Temel faiz oranına ilişkin diğer kararların, enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliğine ve beklentilerin dinamiklerine bağlı olarak alınacağının bildirildiği açıklamada, yıllık enflasyonun 2025 sonu itibarıyla yüzde 6'nın altına gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

 

Yıllık enflasyon hedefi yüzde 4

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından hemen sonra politika faizini yüzde 20'ye çıkarmıştı. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16'da tutulmuş, 2024'te art arda 4 faiz artışı yapılmıştı.

Banka, 6 Haziran'da yaptığı toplantıda, Eylül 2022'den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21'den 20'ye, ardından temmuzda 18'e, eylülde 17'ye ve ekimde yüzde 16,5'e indirmişti.

Banka, yaklaşık yüzde 6 seviyesinde olan yıllık enflasyonu yüzde 4'e düşürmeyi hedefliyor.

