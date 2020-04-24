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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi

2020-04-24 11:24:41 -
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi

MOSKOVA (AA) - Rusya Merkez Bankası, düşen petrol fiyatları nedeniyle baskı altında olan Rus rublesini desteklemek için tekrar rekor düzeyde döviz sattı.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, banka, rubleyi desteklemek amacıyla 23 Nisan'da 23 milyar ruble (yaklaşık 308 milyon dolar) değerinde döviz satışı gerçekleştirdi.

Söz konusu miktar, bahar döneminde bankanın döviz satımına başladığı 10 Mart'tan bu yana gerçekleşen en yüksek hacimli döviz satışı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki rekor seviyedeki satış hacmi 22 Nisan’da 19,2 milyar rubleyle gerçekleşmişti.

Rusya'nın ana ihracat kalemi petrolde, Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 2 artarak 21,7 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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