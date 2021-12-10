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Dünya Rusya lideri Putin'in CIA itirafı olay oldu
Dünya

Rusya lideri Putin'in CIA itirafı olay oldu

Rusya lideri Vladmir Putin, 1990’lı yılların ortalarında hükümette CIA’in kadrolu görevlilerinin çalıştığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 12:20:00 -
Rusya lideri Putin'in CIA itirafı olay oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sivil Toplumu Geliştirme Konseyi toplantısında konuştu.

Putin “2000’li yılların başında hepsini temizledim, ancak 1990’lı yılların başında, hükümet yetkilileri, danışman olarak çalışıyorlardı. Daha sonra bunların ABD’ye ait CIA’in çalışanları olduğu anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, bu kişilerin CIA çalışanı olarak Rusya’da özelleştirme sürecinde yer aldıkları için ABD’de dahi cezalandırıldığını, bunun ABD yasalarına aykırı olduğunu ekledi.

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