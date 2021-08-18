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Dünya Rusya lideri Putin'den Afganistan teması
Dünya

Rusya lideri Putin'den Afganistan teması

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre; Rusya lideri Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 19:19:00 -
Rusya lideri Putin'den Afganistan teması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ile Afganistan'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Rahmon telefonda görüştü.

Afganistan’daki durumun ele alındığı görüşmede, bu ülkede sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve bölgedeki istikrarın desteklenmesi amacıyla en kısa zamanda durumun iyileşmesi gerekliliğinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, başkent Duşanbe’de gerçekleşecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvelerinin hazırlık süreçleri ele alınırken, Rusya ile Tacikistan’ın ilgili kurumları arasında temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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