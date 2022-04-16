Rusya, Kiev'i bombaladı

Rusya'nın başlattığı askeri harekat sonrasında Ukrayna'da çıkan savaş, 52'nci gününe girdi.

Müzakerelerden olumlu sonuç beklenirken bir anda seyri değişen savaşın sonuçları da giderek ağırlaşıyor.

Rusya bu kez saldırılarla Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kentin Darnitskiy semtinde yapılan Rus bombardımanı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı.

Güvenli bölgede kalmaları gerektiğini söyledi

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını istedi. Kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

Kliçko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Kiev bombalandı. Şehrin eteklerindeki Darnitskiy semtinde patlamalar oldu. Kurtarma ve sağlık ekipleri şu anda olay yerinde. Mağdurlarla ilgili bilgiler netleştiriliyor" bilgisini verdi.

Kievlilerden hava saldırısı uyarılarını dikkate almalarını isteyen Kliçko, kenti terk eden sakinlere henüz dönmemeyi ve daha güvenli bölgelerde kalmayı tavsiye etti.

Ukrayna ABD'den destek istedi

Diğer yandan ABD basınında yer alan habere göre Rusya, Ukrayna ordusuna verdiği silahlar nedeniyle Washington'a nota verdi. Ukrayna'nın ise ABD'den, Rusya'yı "terörizmi destekleyen devlet" olarak tanımasını istediği iddia edildi.

Rusya, tank tamir fabrikasını vurduklarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını, Mıkolayiv’de ise askeri teknik araçları tamiratı atölyesini vurduk." dedi.