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Dünya Rusya Kerem Bursin ismini konuşuyor! Böyle dolandırıcılık görülmedi
Dünya

Rusya Kerem Bursin ismini konuşuyor! Böyle dolandırıcılık görülmedi

Rusya'da bir kadın kendisini Kerem Bursin olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı. Yaşanan olay Rusya'da gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 07:43:00 -
Rusya Kerem Bursin ismini konuşuyor! Böyle dolandırıcılık görülmedi

Rusya’da bir kadın, hayranı olduğu Türk oyuncu Kerem Bürsin adını kullanarak kendisine "mesaj atan" internet dolandırıcılarının kurbanı oldu.

Moskova’da bir kütüphanede çalışan ve Türk dizilerinden tanıdığı Kerem Bürsin’in hayranı olduğu belirtilen bir kadın, internet dolandırıcılarına 2 milyon ruble (yaklaşık 31 bin dolar) kaptırdı.

Rus medysında yer alan habere göre, kendini Kerem Bürsin olarak tanıtarak yazan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, "İstanbul’dan Moskova’ya özel eşyalarını konteynerle göndermek için" Rus kadından 2 milyon ruble talep etti. Karşılığında ise dilediği eşyayı alabileceğini belirtti.

Dolandırıcılar, kadının parayı göndermesinin ardından ortadan kayboldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turkrus

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