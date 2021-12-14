Rusya kendi İHA'larını Bayraktar İHA'lar ile karşılaştırdı! Sonuçları şaşırtmadı

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'daki başarısının ardından Moskova yönetimini şoke eden Bayraktar İHA'lar Ukrayna tarafından tedarik edilmiş ve bu durum Rus tarafını fena halde rahatsız etmişti. Ruslar bu kez yeni bir algı oyunu yaparak kendi ürettikleri İHA'ların dünya çapında konuşulan Bayraktar İHA'lardan daha iyi olduğunu iddia etti.