Rusya kendi İHA'larını Bayraktar İHA'lar ile karşılaştırdı! Sonuçları şaşırtmadı
Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'daki başarısının ardından Moskova yönetimini şoke eden Bayraktar İHA'lar Ukrayna tarafından tedarik edilmiş ve bu durum Rus tarafını fena halde rahatsız etmişti. Ruslar bu kez yeni bir algı oyunu yaparak kendi ürettikleri İHA'ların dünya çapında konuşulan Bayraktar İHA'lardan daha iyi olduğunu iddia etti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya’da geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA), Türkiye’de üretilen Bayraktar İHA’larından daha iyi olduğunu söyledi.
Rus TASS ajansının aktardığı habere göre Borisov “Rus İHA'ları aynı teknik özelliklere sahip olmanın da ötesinde, Bayraktar İHA'larından daha yüksek performansa sahip” dedi.
Rusya'nın İHA piyasasına girmek için geç kaldığını belirten Borisov, İsrail, ABD ve Çinli üreticilerin de bulunduğu küresel İHA pazarının son derece rekabetçi olduğunu söyledi.
Borisov Rusya'nın yakında İHA ihraç eden ülkeler arasına katılacağını da ekledi.