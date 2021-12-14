  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya kendi İHA'larını Bayraktar İHA'lar ile karşılaştırdı! Sonuçları şaşırtmadı
Dünya

Rusya kendi İHA'larını Bayraktar İHA'lar ile karşılaştırdı! Sonuçları şaşırtmadı

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'daki başarısının ardından Moskova yönetimini şoke eden Bayraktar İHA'lar Ukrayna tarafından tedarik edilmiş ve bu durum Rus tarafını fena halde rahatsız etmişti. Ruslar bu kez yeni bir algı oyunu yaparak kendi ürettikleri İHA'ların dünya çapında konuşulan Bayraktar İHA'lardan daha iyi olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 11:16:00 -
Rusya kendi İHA'larını Bayraktar İHA'lar ile karşılaştırdı! Sonuçları şaşırtmadı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya’da geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA), Türkiye’de üretilen Bayraktar İHA’larından daha iyi olduğunu söyledi.

Rus TASS ajansının aktardığı habere göre Borisov “Rus İHA'ları aynı teknik özelliklere sahip olmanın da ötesinde, Bayraktar İHA'larından daha yüksek performansa sahip” dedi.

Rusya'nın İHA piyasasına girmek için geç kaldığını belirten Borisov, İsrail, ABD ve Çinli üreticilerin de bulunduğu küresel İHA pazarının son derece rekabetçi olduğunu söyledi.

Borisov Rusya'nın yakında İHA ihraç eden ülkeler arasına katılacağını da ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KÜLEGÜ HAN

TED NARIN ZİVSİG EDGÜ BOLGÜİ TÖRÖKÜN ZİVSİG BÜHİN ZİVSİGİİS SEĞN BOLOR. APAR (MONGH UL) TÖR HİL ESKİ OGUZ TÖR DİLİNDE; OLARIT YARSAG EDGÜ BOLMAZ TÖRÖKÜN YARSAG BÜTÜN YARSAGDAN SAYIN BOLOR
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay