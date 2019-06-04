Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test etti Rusya Kazakistan'da bulunan Sarı-Şanga deneme alanında yeni bir hava savunma sistemini test etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma güçlerinin yeni bir hava savunma sistemini denediğini duyurdu. Testin başarıyla gerçekleştiği belirtildi, ancak denenen hava savunma sisteminin ismi açıklanmadı. Rus hava savunma güçleri komutanlarından Albay Vladimir Sergiyenko, Kazakistan’da bulunan Sarı-şagan deneme alanında gerçekleştirilen testte, hava savunma sisteminin kendinden beklenen performansı gösterdiğini ve belirlenen hedefi isabetli bir biçimde vurup düşürdüğünü söyledi. Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, hava savunma sistemlerinin havadan gelebilecek saldırılar için gereken bir tedbir olduğu kaydedildi, fakat test hakkında başka bir bilgi verilmedi.

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