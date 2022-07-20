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Dünya Rusya kadar olamadık! Tarihi 'LGBT' adımı
Dünya

Rusya kadar olamadık! Tarihi 'LGBT' adımı

Rusya'da her türlü LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na sunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 18:57:00 -
Rusya kadar olamadık! Tarihi 'LGBT' adımı

"Rusya Federasyonu'nun, Geleneksel Olmayan Cinsel İlişkilerin Propagandasını Yapan Bilgilerin Yasaklanmasına İlişkin Yasal Düzenlemelerde Yapılan Değişiklikler Hakkında" isimli yasa tasarısı, Duma'nın elektronik veri tabanında yer aldı.

6 milletvekilinin teklif ettiği yasa tasarısına göre, ülkede her türlü sapkın LGBT propagandasının yapılması, aile değerlerinin inkar edilmesi ve geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin teşvik edilmesi yasaklanacak.

Yasa tasarısıyla ayrıca savaş propagandası, ulusal, ırksal ve dini nefret ve düşmanlığının kışkırtılmasına yasak getirilecek.

Tasarı, genel kurula gitmeden önce Duma Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesinde ele alınacak.

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