Rusya kabusu yaşıyor! Bir rekor daha geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 221 bin 344'e ulaşarak İtalya ve İngiltere'yi geride bırakan Rusya dünyada üçüncü sıraya yerleşti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 656 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 221 bin 344'e ulaştı.

Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede ölü sayısı 94 artarak 2 bin 9, iyileşen sayısı da 5 bin 495 artarak 39 bin 801 oldu. Böylece Rusya, Kovid-19 vaka sayısında ABD ve İspanya'nın ardından üçüncü sıraya yerleşmiş oldu.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,6 olurken, yeni vakaların yüzde 46,5’inde semptom görülmediği belirtildi.

Moskova'da vaka sayısı 115 binin üzerinde

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 6 bin 169 artarak 115 bin 909'a, ölü sayısı 56 artarak 1124'e çıktı. Şehirde toplam 17 bin 822 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

247 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 188 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 5 milyon 600 bin olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 247 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunda mart ayından bu yana 3 bin 300'den fazla kişi de Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rusya'daki Kovid-19 durumu

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çinlide tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti. Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova Belediyesi, şehirde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar almıştı. Öte yandan Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.

Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Dünya genelinde son durum

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 181 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 283 bin 877 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 493 bin 500 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 181 bin 221'e yükseldi.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 367 bin 638 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 80 bin 787 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"İspanya (264 bin 663), İngiltere (219 bin 183), İtalya (219 bin 70), Rusya (209 bin 688), Fransa (176 bin 970), Almanya (171 bin 879), Brezilya (162 bin 699), Türkiye (138 bin 657), İran (107 bin 603), Çin (82 bin 918), Kanada (68 bin 848), Peru (67 bin 307), Hindistan (67 bin 259), Belçika (53 bin 81), Hollanda (42 bin 627), Suudi Arabistan (39 bin 48), Meksika (35 bin 22), Pakistan (30 bin 941), İsviçre (30 bin 305), Ekvador (29 bin 559), Şili (28 bin 866), Portekiz (27 bin 581), İsveç (26 bin 322), Singapur (23 bin 336), İrlanda (22 bin 996), Belarus (22 bin 973), Katar (22 bin 520), Birleşik Arap Emirlikleri (18 bin 198), Japonya (16 bin 489), İsrail (16 bin 477), Polonya (15 bin 996), Avusturya (15 bin 871), Romanya (15 bin 362), Ukrayna (15 bin 232), Bangladeş (14 bin 657), Endonezya (14 bin 32), Kolombiya (11 bin 63), Güney Kore (10 bin 909), Filipinler (10 bin 794), Danimarka (10 bin 429), Dominik Cumhuriyeti (10 bin 347), Sırbistan (10 bin 114) ve Güney Afrika Cumhuriyeti (10 bin 15)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 31 bin 855, İtalya 30 bin 560, İspanya 26 bin 621, Fransa 26 bin 380, Brezilya 11 bin 123, Belçika 8 bin 656, Almanya 7 bin 569, İran 6 bin 640, Hollanda 5 bin 440, Kanada 4 bin 870, Çin 4 bin 633, Türkiye 3 bin 786, Meksika 3 bin 465, İsveç 3 bin 225, Hindistan 2 bin 212, Ekvador 2 bin 127, Rusya 1915, Peru 1889, İsviçre 1833, İrlanda 1458, Portekiz 1135, Endonezya 973, Romanya 961, Polonya 800, Filipinler 719, Pakistan 667, Japonya 637, Avusturya 618, Danimarka 529, Kolombiya 463, Ukrayna 391, Dominik Cumhuriyeti 388, Şili 312, Güney Kore 256, İsrail 252, Suudi Arabistan 246, Bangladeş 228, Sırbistan 215, Birleşik Arap Emirlikleri 198, Güney Afrika Cumhuriyeti 194, Belarus 131, Singapur 20, Katar 14."