Rusya İsveç ve Finlandiya’ya saldıracak mı? Putin’den son dakika açıklaması:

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını duyurdu. İsveç'te de iktidardaki Sosyal Demokratlar, ülkenin NATO'ya katılmasını destekleyeceklerini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz." açıklamasında bulundu. Finlandiya'nın halihazırda 19 bin 250, İsveç'in ise 14 bin 600 aktif askeri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröristlere misafirhane olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" diyerek İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine yönelik veto hakkının kullanılacağının sinyalini vermişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı ise Erdoğan'ın gündeme getirdiği bu sorunlarla ilgili görüşmeye hazır olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim" dedi.