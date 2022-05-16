Rusya İsveç ve Finlandiya’ya saldıracak mı? Putin’den son dakika açıklaması:
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrası Rusya’ya komşu ülkeleri rahatsız etti. Yıllardır terör örgütü PKK’yı destekleyen İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın saldırısından NATO şemsiyesine sığınmak istiyor. Terör destekçisi İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine Türkiye'den veto ederiz sinyali geldi. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği çıkışı sonrası Rusya'nın ne cevap vereceği merak edilyordu. Son dakika haberine göre Putin'den İsveç ve Finlandiya resti geldi.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını duyurdu. İsveç'te de iktidardaki Sosyal Demokratlar, ülkenin NATO'ya katılmasını destekleyeceklerini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "İsveç ve Finlandiya'nın askeri altyapısı genişletilirse tepki veririz." açıklamasında bulundu. Finlandiya'nın halihazırda 19 bin 250, İsveç'in ise 14 bin 600 aktif askeri bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröristlere misafirhane olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" diyerek İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine yönelik veto hakkının kullanılacağının sinyalini vermişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı ise Erdoğan'ın gündeme getirdiği bu sorunlarla ilgili görüşmeye hazır olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim" dedi.