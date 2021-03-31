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Teknoloji Rusya ile Venezuela arasında 'uzay' anlaşması
Teknoloji

Rusya ile Venezuela arasında 'uzay' anlaşması

Rusya ile Venezuela, uzayda iş birliği anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 08:54:00 - 2021-03-31 08:56:13
Rusya ile Venezuela arasında 'uzay' anlaşması

Venezuela'nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Tareck El Aissami ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Borisov, Rusya ve Venezuela'nın uzay alanının araştırılması ve kullanımında iş birliği yapma konusunda hükümetler arası bir anlaşmaya imza attıkları bilgisini paylaştı.

Borisov, "Uzayın barışçıl amaçlarla araştırılması ve kullanılmasında iş birliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmanın imzalanması, ülkelerimizin karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmalarına olanak sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkilerin dış zorluklar karşısında dahi gelişmekte olduğuna dikkat çeken Borisov, şöyle konuştu: "Temaslarımızın olumlu dinamiklerinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek ve dış zorluklara rağmen başarılı bir şekilde gelişen Rusya-Venezüella ortaklığının stratejik doğasına dikkat çekmek istiyorum."

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