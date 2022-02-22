"Rusya ile Ukrayna gerilimini sona erdirecek ülke Türkiye'dir" dedi ve sebebini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ayrıklı bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ı tanıdı. Karar sonrası tansiyon zirveye çıktı. Ukrayna-Rusya krizini değerlendiren Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 'Ukrayna, Rusya diğer devletler de biliyor ki ikircikli yüzü olmayan tarafsız olan adil olan hukuk neyse onu uygulayan ve herkese de eşit mesafede olan tek ülke Türkiye. Ezcümle ipiyle kuyuya inilecek tek ülke Türkiye. Dolayısıyla Ukrayna da Rusya da bana göre işi masada çözmenin gayreti içerisinde ve ikisinin de gönlündeki aslan Türkiye. Bunu durduracak tek ülkeyiz.' dedi.

Rusya, Ukrayna ile gerginliğin zirve yaptığı süreçte tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Rus lider Putin ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı.

Kararın ardından birkaç saat sonra Rus liderin Donetsk ve Luhansk'ta 'Barış gücü' operasyonları için talimat verdiği duyuruldu. Bölgede tansiyon yükseldi.

Putin devlet televizyonundan ulusa seslendi. Ukrayna'nın Sovyetler'in bir parçası olduğunu söyledi, Lenin tarafından kurulduğunu hatırlattı. Putin şimdi ise Ukrayna'nın batılı güçlerin kontrolünde olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin egemenliğini kabul eden Rusya'nın hamlesi gözleri Kiev'e çevirmişti. Putin'in attığı imza sonrası kameraların karşısına geçen Ukrayna lideri, Rusya'ya ateş püskürdü. Putin'e adeta meydan okuyan Zelenskiy, "Hiç kimseye bir karış toprak bırakmayacağız" dedi korkmadıklarını söyledi.

Batı hangi yaptırımlar uygulanacak? Bu yaptırımlar sonuç verir mi? Avrupa'nın yaptırım kararına Rusya nasıl yanıt verir? NATO yaşanan krize dahil olur mu? Putin'in bundan sonraki planı ne? Türkiye, Ukrayna – Rusya krizinin neresinde? Kriz savaşa dönüşür mü?

Uzman isimler bu sorulara A Haber yayınında cevap verdi:

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Rusya'nın işgale başladığını çok net bir biçimde görüyoruz. Orada 8.5 milyon Rus yaşıyor, bu tamam. Siz daha önce orayı tanıdınız büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör devletler de var. Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Ruslar sesini çıkarmamıştı. Bir devletin topraklarının nasıl işgal edildiğini net bir biçimde görüyoruz. Belarus sınırına asker yığdılar. Devletler hukukuna göre Kiev'in alınması demek bütün Ukrayna'nın alınması demek. Sovyet anayasasına göre siz orayı tanıdınız oraya büyükelçi atadınız. Bu tanımanın arkasında garantör bir devlet var. Ukrayna'daki nükleer silahlar Rusya'ya verilince Rusya sesini çıkarmadı.

Kriz Türkiye'yi nasıl etkiler?

Başkan Erdoğan kimsenin yapmadığını yaptı. "Biz Karadeniz'de acı istemiyoruz" dedi. Zelenskiy seçilmiş bir devlet başkanıdır. Putin, "Ben onu tanımıyorum" diyor. Bu doğru değil. Türkiye'nin masaya getirdiği teklif Minsk'in konuşulmasıydı. Ankara, burada itidalli duruyor. Türkiye'ye olumsuz bir etkisi olacağını düşünmüyorum.

"Rusya, Batı'yı ve ABD'yi tokatladı"

Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: ABD dahil hepsini tokatladı. Yapılanı tasvip etmiyoruz neticede bir işgal ama dışarıdan bir değerlendirmeyle tarafsız bir gözle bakılması gerekiyorsa burada ABD'nin ve Batı'nın almış olduğu ciddi bir hasar var itibar kaybı anlamında. Rusya'nın da bana göre elde ettiği önemli kazançlar var. İşgali legalleştirmek isteyen bir Rusya ve ona karşı da sözde bir blok oluşturmaya çalışan Batı cephesi vardı.

Bunu durduracak ülke Türkiye

İnşallah daha da tırmanmadan bir savaşa dönüşmeden tansiyon düşer. Bütün dünya net olarak anladı ki eğer burada tansiyon düşecekse burada iyi olumlu yönde bir takım gelişmeler yaşanacaksa bu Türkiye'nin katılımıyla olacak süreç. Ukrayna, Rusya diğer devletler de biliyor ki ikircikli yüzü olmayan tarafsız olan adil olan hukuk neyse onu uygulayan ve herkese de eşit mesafede olan tek ülke Türkiye. Ezcümle ipiyle kuyuya inilecek tek ülke Türkiye. Dolayısıyla Ukrayna da Rusya da bana göre işi masada çözmenin gayreti içerisinde ve ikisinin de gönlündeki aslan Türkiye. Bunu durduracak tek ülkeyiz.

3. Dünya Savaşı çıkar mı?

Rusya'nın karşısında bir güç olsa ihtimal var ama şu an ben geceki bütün gelişmeleri yakından takip ettim yapılan bütün açıklamalar ucu açık yuvarlak cümleler. ABD asker gönderiyor ama savaşacak asker göndermiyor.

Stratejist ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş: Rusya strateji olarak zamanlama olarak kendine göre çok isabetli bir zamanda yaptı bunu. ABD'nin Rusya'ya karşı herhangi bir yaptırımı pek mümkün değil. Rusya'yı yolu veren aslında ABD'ydi.