Rusya ile savaşacakları iddia ediliyordu! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Rusya ile büyük kriz yaşayan Ukrayna, Mykolaiv bölgesinde bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Rusya ile savaş söylemlerinin arttığı Ukrayna, hava kuvvetlerinin hazırlık seviyesini artırmak için bir tatbikat gerçekleştiriyor.
Ülkenin güney kesimindeki Mykolaiv bölgesinde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, hava kuvvetlerine hava saldırısı konusunda pratik de yaptırılıyor.
Su-24M, Su-25, Su-27 ve Mig-29 savaş uçaklarının katıldığı tatbikatta kara, hava ve denizdeki hedeflerin vurulmasına yönelik hazırlık amaçlı saldırılar düzenleniyor.
Ukrayna son dönemde Rusya'nın işgal harekatına girişeceği söylemlerinin artmasıyla beraber, askeri kapasitesini artırma arayışında.
Son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırlarını 100 bine yakın askerle takviye ettiği ve savaşa hazırlandığı iddia ediliyordu.
Kaynak: Mepa News