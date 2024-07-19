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Dünya Rusya ile Kongo nükleer enerji alanında işbirliği yapacak! Rusya Devleti açıkça istiyor
Dünya

Rusya ile Kongo nükleer enerji alanında işbirliği yapacak! Rusya Devleti açıkça istiyor

Yeniakit Publisher
2024-07-19 21:57:00 - 2024-07-19 21:59:26
Rusya ile Kongo nükleer enerji alanında işbirliği yapacak! Rusya Devleti açıkça istiyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kongo ile hidroelektrik ve nükleer enerji alanında işbirliğine yönelik anlaşma sağlandığını bildirdi. İki devlet ısrarla istiyor, Rusya hazırlanıyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Kongo ile hidroelektrik ve nükleer enerji alanında işbirliğine yönelik anlaşma sağlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Rosatom Genel Müdür Yardımcısı ve Uluslararası Faaliyetler Birimi Direktörü Nikolay Spasskiy’nin Kongo’ya ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Spasskiy’nin, ziyareti kapsamında Kongo Başbakanı Anatole Collinet Makosso ile de görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, “Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı ve hidroelektrik enerjide işbirliğine ilişkin mutabakat anlaşmaları imzalandı.” denildi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev şubatta Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Afrika’da yeni nükleer santraller inşa edilmesi için çeşitli ülkelerden başvurular aldıklarını söylemişti.

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