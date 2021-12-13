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Dünya Rusya ile İran arasında nükleer temas
Dünya

Rusya ile İran arasında nükleer temas

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede İran nükleer anlaşması ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 17:38:00 -
Rusya ile İran arasında nükleer temas

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov'un, Abdullahiyan ile görüşmesinde, İran nükleer anlaşması ele alındı.

İki bakanın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan bu anlaşmanın uygulanması sürecinin yeniden başlatılması konusuna karşılıklı ilgi gösterdiğini teyit ettiği görüşmede, bunun, tüm ilgili tarafların hak ve çıkarlarının sağlanması için "tek doğru yol" olduğu vurgulandı.

Lavrov ve Abdullahiyan, ikili ilişkiler ile uluslararası konuları da görüştü.

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