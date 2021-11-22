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Dünya Rusya ile İran arasında kritik temas!
Dünya

Rusya ile İran arasında kritik temas!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 09:49:00 -
Rusya ile İran arasında kritik temas!

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şam'ın ardından Tahran'a gelen Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Abdullahiyan ile "ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve Suriye'deki durumu" ele aldı.

Görüşmede Abdullahiyan, Astana süreci çerçevesinde "Suriyelilerin kendi aralarında yapacağı müzakerelerin, bu ülkedeki krizin tek siyasi çözüm yolu" olduğunu söyledi.

İranlı Bakan, Rusya ile kalıcı ve uzun vadeli iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "Moskova ve Tahran'ın Suriye'nin yeniden imarı için birlikte çalışmasının önemine" değindi.

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