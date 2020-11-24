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Dünya Rusya ile İran arasında kritik görüşme
Dünya

Rusya ile İran arasında kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:07:00 -
Rusya ile İran arasında kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakanın telefon görüşmesinde, Dağlık Karabağ, Suriye, Basra Körfezi, Yemen ve Afganistan'daki durum ele alındı.

İran nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı konusu dahil Rusya ve İran'ın uluslararası platformlardaki iş birliğinin masaya yatırıldığı görüşmede, anlaşmanın bütün hükümlerinin tüm katılımcı ülkeler tarafından uygulanması ilkesine bağlılık teyit edildi.  

Ayrıca görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda diyaloğun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

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