  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Romanya'ya 130 milyon avroluk dev iki yatırım...

Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı

Kırmızı Et Üretici Birlikleri, Kurban Bayramı öncesi yine spekülasyon peşinde: Kesinlikle müsaade edilmeyecek... ‘Et’teki bu oyunu biz bozarız

Vitrinde öyle içeride böyle! Uğur Dündar'dan 'daraltma' taktiği

BAE, Türkiye kararını duyurdu! Türkiye'den o ürünü satın almak için Türk üreticisi arıyor!

Milli Muharip Uçağı Kaan'ın maliyeti Açıklandı! Temel Kotil'den F-35 açıklaması,

TBMM'de 'tasarruf paketi' çalışması! Kalem kalem açıklandı

Türkiye’nin yasağı Yahudileri ağlatıyor

Hacı adaylarımızı sevinç gözyaşlarımızla uğurluyoruz: Kalpler Kâbe için atıyor

Böyle kazanç yok! Asgari ücretin tam 4 katı... Sadece bunu yaparak kazanıyorlar
Dünya Rusya ile İngiltere arasında gerilim tırmanıyor! Ülkeyi terk etmesi için süre tanıdı
Dünya

Rusya ile İngiltere arasında gerilim tırmanıyor! Ülkeyi terk etmesi için süre tanıdı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 21:14:00 -
Rusya ile İngiltere arasında gerilim tırmanıyor! Ülkeyi terk etmesi için süre tanıdı

Rusya, İngiltere'ye misilleme olarak İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği’ndeki askeri ataşeyi 'istenmeyen kişi' ilan edip ülkeyi terk etmesi için 1 haftalık süre tanıdı.

İngiltere, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetleri gerekçesiyle Rusya’nın savunma ataşesini sınır dışı edeceğini, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacağına dair kararlarına Rusya’dan da misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin Moskova Büyükelçiliği’ndeki askeri ataşesinin “istenmeyen kişi’ ilan edildiği duyurularak, “6 Mayıs'ta, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği'nin bir temsilcisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bu ülkenin yetkilileri tarafından Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşesiyle ilgili 8 Mayıs'ta alınan düşmanca ve temelsiz kararla ilgili olarak güçlü bir protesto yapıldı. İngiliz diplomat yukarıdaki karara cevaben, Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Andrian Coghill'in 'istenmeyen kişi' ilan edildiği konusunda bilgilendirilmiştir. Kendisinin bir hafta içinde Rusya Federasyonu topraklarını terk etmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

"Tepkimiz bu önlemle bitmemiştir"

İngiltere’ye karşı misillemelerin devam edeceği aktarılan açıklamada, “İngiliz tarafının 8 Mayıs'ta açıkladığı Rusya karşıtı dostane olmayan eylemlerine yönelik tepkimiz bu önlemle bitmemiştir. Gerilimi tırmandıranlar, misilleme niteliğindeki diğer adımlar konusunda bilgilendirilecektir” denildi.

Rusya'dan batı'ya savaş mesajı! Fransa'nın asker gönderme sinyali
Rusya'dan batı'ya savaş mesajı! Fransa'nın asker gönderme sinyali

Dünya

Rusya'dan batı'ya savaş mesajı! Fransa'nın asker gönderme sinyali
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Libya ve Rusya arasında kritik görüşme
Libya ve Rusya arasında kritik görüşme

Dünya

Libya ve Rusya arasında kritik görüşme

Ajanslar gelişmeyi son dakika geçti! Rusya o toprakları ele geçirdi
Ajanslar gelişmeyi son dakika geçti! Rusya o toprakları ele geçirdi

Dünya

Ajanslar gelişmeyi son dakika geçti! Rusya o toprakları ele geçirdi

Putin'den onay aldı!" target="_blank">
Rusya'da yeni hükümet Putin'den onay aldı!
Rusya'da yeni hükümet Putin'den onay aldı!

Dünya

Rusya'da yeni hükümet Putin'den onay aldı!

Rusya'dan Milli Muharip Uçak Kaan'a karşı hiç hesapta olmayan hamle! Resmen duyurdular
Rusya'dan Milli Muharip Uçak Kaan'a karşı hiç hesapta olmayan hamle! Resmen duyurdular

Teknoloji

Rusya'dan Milli Muharip Uçak Kaan'a karşı hiç hesapta olmayan hamle! Resmen duyurdular

Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri arttı: Ve resmen güçlü yükselişi sürüyor!
Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri arttı: Ve resmen güçlü yükselişi sürüyor!

Dünya

Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri arttı: Ve resmen güçlü yükselişi sürüyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23