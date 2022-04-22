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Dünya Rusya ile ilgili kan donduran iddia: Ukraynalı çocukları...
Dünya

Rusya ile ilgili kan donduran iddia: Ukraynalı çocukları...

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya ordusunun, ülkeye karşı açtığı savaşta Ukraynalı çocukları da kullandığını iddia etti. Kan donduran sözler dünyada geniş yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 10:41:00 -
Rusya ile ilgili kan donduran iddia: Ukraynalı çocukları...

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta Ukraynalı çocukları da kullandığını belirterek bununla ilgili 8 vakanın tespit edildiğini kaydetti.

Rus ordusunun, Ukraynalı çocukları "askeri bilgilerin toplanması veya ulaştırılması, silahların taşınması ve benzeri durumlarda kullanılmaya zorladığını" savunan Venediktova, "Bu, Rusya'nın Ukraynalı çocuklara karşı ve Ukraynalı çocukların da katıldığı bir savaştır. Savcıların iki odak noktası var: Mağdur çocuklar ve kanunla ihtilafa düşen çocuklar." dedi.

Rus ordusunun bombardımanlarında 1141 eğitim kurumunun hasar gördüğünü, bunlardan 99'unun tamamen yıkıldığını belirten Venediktova, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiğini, 386 çocuğun da yaralandığını sözlerine ekledi. İrina Venediktova'nın sözleri dünyada geniş yankı buldu.

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