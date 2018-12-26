"Rusya ile ABD ilişkisi sıfır"

Münübe Yılmaz

Rusya'nın Daimi Temsilcisi, Vasiliy Nebenzya, gazetecilere verdiği röportajda Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin neredeyse sıfıra düştüğünü açıkladı. Özellikle Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahale etmesinin iddia edilmesinin ardından, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyice kötüleştiğini vurgulayan Nebenzya, "2016 seçimlerine ilişkin 'Rus müdahalesi' iddiaları ile mevcut Amerikan yönetiminin kırılganlıkları göz önüne alındığında Rusya'nın ABD iç politikasının ana konularından biri haline geldiği görülüyor. Bu nedenle yakın gelecekte ilişkilerde iyileşme görülmesi düşük ihtimal" dedi. "ABD ve Rusya, stratejik istikrar, terör ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele de dahil küresel sorunların yanı sıra bölgesel krizleri istişare etmeli" ifadesinde bulunan Nebenzya ABD'nin Suriye'den çekilme kararının doğruluğuna da değindi. ABD'lilerin Suriye'den ayrılmasının sonrasında, ABD'nin Kürt müttefiklerinin Suriye toplumuna yeniden entegre olacağını söyleyen Nebenzya "Kürtlerin hakları ve çıkarları nihai çözüm aşamasında dikkate alınmalı" yorumunda bulundu.