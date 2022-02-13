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Dünya Rusya ile ABD arasındaki gerginlik denizlere sıçradı
Dünya

Rusya ile ABD arasındaki gerginlik denizlere sıçradı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD donanmasına ait bir denizaltının Kuril Adaları civarında Rus kara sularını ihlal ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 05:31:00 -
Rusya ile ABD arasındaki gerginlik denizlere sıçradı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Pasifik Filosunun tatbikat yaptığı bölgede Kuril Adalarından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetlerine ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiği kaydedildi.

Rus tarafının ülke kara sularını terk etmesi yönündeki uyarısını denizaltı mürettebatının önce dikkate almadığı belirtilen açıklamada, Rus Pasifik Donanmasına ait “Marşal Şapoşnikov" firkateyninin uygun araçlar kullandığı ve bunun üzerine ABD denizaltısının Rus kara sularını terk ettiği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak ABD’nin Moskova Büyükelçiliği askeri ataşesi Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldı.

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