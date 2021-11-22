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Dünya Rusya ile ABD arasında kritik anlaşma
Dünya

Rusya ile ABD arasında kritik anlaşma

Rusya Uzay Ajansı, ABD ile Rusya arasında kritik bir anlaşmanın yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:44:00 -
Rusya ile ABD arasında kritik anlaşma

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Venüs misyonu için güçlerini birleştiriyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ABD ile uzayda yeni işbirliği yapılacağını duyurdu.

Buna göre iki ülke ortak bir Venüs misyonu kuracak.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Roscosmos anlaşmayı, "ekonomik ve teknik açıdan faydalı" olarak nitelendirdi.

İki ülke Venüs hakkında araştırma yapacak. Misyonun ne zaman kurulacağı ise henüz açıklanmadı.

Rusya 2027-2029 yılları arasında Venüs'e bir uzay sondası göndermeyi planladığını duyurmuştu.

Dünya'nın komşusu olan Venüs, Dünya ile neredeyse aynı büyüklüğe sahip.

Venüs'te yüzey sıcaklığı atmosferin yarattığı sera gazı etkisi nedeniyle yüzlerce dereceye ulaşıyor.

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