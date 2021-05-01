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Dünya Rusya için büyük tehlike kapıda! Resmen eriyorlar
Dünya

Rusya için büyük tehlike kapıda! Resmen eriyorlar

Rusya'da yayın yapan "Komsomoslkaya Pravda" gazetesi yakın bir gelecekte ülkede Rusların azınlık durumuna düşebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 14:54:00 - 2021-05-01 14:58:10
Rusya için büyük tehlike kapıda! Resmen eriyorlar

Rusya'da yayın yapan Komsomoslkaya Pravda gazetesinin haberine göre Rusya'da bu yüzyılda Ruslar azınlık durumuna düşebilir. Gazetenin haberinde "Tek umut göçmenleri ikinci kuşakta Ruslaştırmak" denildi.

Ülkede 2016’dan bu yana nüfusun sürekli azaldığı hatırlatılan haberde, geçen sene bin kişi başına ölüm rakamının 14,5 kişiye kadar yükseldiğine dikkat çekildi.

Gazete, son nüfus sayımına göre Rusya’daki Rusların sayısının 111 milyon (nüfusun yüzde 77,7’si) olduğu bilgisini paylaştı. 2020 sayımından bu yana ülke nüfusu 1,8 milyon kişi azalırken, Rusların sayısının ise 5 milyon kişi azaldığına dikkat çekildi.

Rus nüfusun ağırlıkta olduğu bölgelerde doğal nüfus kaybının 2019’da bin kişi başına 4,5’ten 7,5’e çıktığı, diğer yandan Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri İnguşetiya’da doğal nüfus artışının bin kişi başına 12,8, Çeçenistan’da yüzde 14,7, Dağıstan’da 10 kişi olduğu bilgisi verildi.

Turkrus'un aktardığına göre, bu gidişatın sürmesi halinde 67 yıl sonra Rusya’daki Rusların sayısının 73,2 milyona kadar (bugünkü nüfusun yarısına yakın) düşebileceği, aynı dönemde Çeçen kökenli vatandaşların sayısının ise 1,6 milyondan 4 milyona yükselebileceği öngörüldü.

Rusya’daki Rusların nüfusa oranının en fazla ve en düşük olduğu bölgeler şöyle:

Bryansk: %94,7

Tambov: %94,5

Tula: %94,1

Orlov: %93,9

Nijni Novgorod: %93,9

Arhangelsk: %93,6

Amur: %93,4

Kostroma: %93,2

Vologda: %92,5

Lipetsk: %92,5

İnguşetiya: %0,8

Çeçenistan: %1,9

Dağıstan: %3,6

Tıva: %16,1

Kuzey Osetya: %20,6

Kabardino-Balkarskaya: %22,5

Çuvaşistan: %25,8

Kalmıkiya: %29,6

Karaçayevo-Çerkesskaya: %31,6

Başkortistan: %35,1

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Yorumlar

ali

Rusyada 22 tane özerk devlet var aç kurt gibi hakları olmayan topraklara saldırıp ilhak ederse böyle olur işte. 30 yıla kalmaz müslüman nüfus da hristiyan nüfusu geçer.
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içkinin marifetiAcilen islamdinine dönmek zorunda biri ruscuklara soylermi

MÜSLÜMAN KİMSENIN MALINICANINI KASTETMEZ EDERSE CEHENNEM
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