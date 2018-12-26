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Rusya hipersonik füzeyi denedi

Rusya, "Avangard” isimli hipersonik füze sisteminin testten başarıyla çıktığını açıkladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:20
Rusya hipersonik füzeyi denedi

Rusya Savunma Bakanlığı, "Avangard” isimli hipersonik füze sisteminin başarıyla test edildiğini açıkladı. 

Düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmayan füzeler yaptıklarını açıklayan Ruslar, bu savunma sistemlerini yok etmek için de “Avangard” kıtalararası hipersonik başlıklı stratejik füzeyi geliştiriyor.

Putin övgüyle söz etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hedefine ses hızının 20 katına (Mach 20) çıkarak ulaşabileceği iddia edilen Avangard'ın hedefleri “meteor” gibi vuracağını söylemişti.

Bu füzenin üstün manevra kabiliyetine sahip olacağı, 9 kilometre yükseklikten uçabileceği ifade ediliyor.

Rus askeri yetkililer, füzenin bu özellikleri sayesinde hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceğine inanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:20
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. hipersonik füze sistemi

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