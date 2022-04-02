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Dünya Rusya Harkov'da hastaneyi vurdu!
Dünya

Rusya Harkov'da hastaneyi vurdu!

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki Balakliya şehrinde bulunan bölge hastanesine saldırmasının ardından, 70 hasta ve sağlık personeli tahliye bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 19:33:00 -
Rusya Harkov'da hastaneyi vurdu!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus ordusu bu kez Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki Balakliya şehrinde bulunan bölge hastanesini hedef aldı. Harkov Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı Balakliya Bölge Hastanesindeki 70 hastanın ve sağlık personelinin acil tahliye beklediği bildirildi.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, “İşgalciler Balakliya bölge hastanesine saldırdı ve saldırıda hastanenin bir bölümü zarar gördü. 70 hasta ve sağlık personeli acil tahliye bekliyor. İnsanları kurtarmak için her şeyi yapıyoruz. Bu, Harkov halkına karşı işlenen bir savaş suçudur. Balakliya, Harkov bölgesinin işgal altındaki ve Belediye Başkanı’nın işgalcilerin safına geçtiği şehirdir. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni suçlamak adına sivil vatandaşlara yönelik bilinçli saldırılar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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