0553 313 94 23

Rusya haddini aştı! YPG ile birlikte...

Rusya, Münbiç çevresindeki bazı noktalarda terör örgütü YPG/PKK ile 'ortak devriye' yaptı. AA'nın ulaştığı görüntülerde, Rusya ve YPG'nin birlikte devriye yapmasının dışında bazı mahallelerde ortak faaliyetlerde de bulunduğu görülüyor.

18 Ocak 2019 Cuma 16:29

Rusya, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'in çevresinde bağımsız ve "ortak" devriye faaliyetlerinde bulunuyor.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Rusya, Münbiç'in çevresinde bazı noktalarda bağımsız, bazılarında ise YPG/PKK'nin kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye atıyor.

AA'nın elde ettiği görüntülerde, Rus bayraklı zırhlı araçlar kullanan ordu armalı askerlerin, ilçenin güneybatısındaki Arima beldesinin kenar mahalleleri ve çevresinde devriye faaliyeti yürüttüğü görülüyor.

Teröristlerle ortak devriye

Rus ordusu Arima civarında ayrıca, Bab Askeri Meclisi adını kullanan YPG/PKK unsurlarıyla ortak devriye gerçekleştiriyor.

Ortak devriye faaliyetinin planlanıp yönetildiği karakoldaki toplantının görüntülerinde, iki katlı yapının çatısında sözde Bab Askeri Meclisi bayrağı dikkati çekiyor.

Görüntülerde karakolun dış duvarına asılan Rus bayrağı ile YPG ve YPJ'nin örgütsel flamaları yan yana görülüyor.

YPG/PKK, sözde Bab Askeri Meclisini, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan hemen önce DEAŞ işgalindeki Bab'ı ele geçirmek amacıyla kurmuştu. Örgüt, kendi ismini ve varlığını gizleyebilmek amacıyla böyle bir yola başvurmuştu.

Halep teröristlerin elinde

Rusya Savunma Bakanlığı, Münbiç çevresindeki devriye faaliyetine ilişkin 10 Ocak ve 13 Ocak'ta basına yaptığı bilgilendirmede biri 48, diğeri 32 kilometre uzunluğunda iki hatta Rus ordusunun devriye yaptığını açıklamıştı. Bakanlık, 48 kilometrelik hattın güzergahını, Ajami, Maisra, Halid el Hicam, Deliafr, Hibret, Nafakh, Meşerfet, El Buayir, Bozgöklü olarak bildirmişti. 32 kilometrelik güzergah ise Ajami, El Hutta, Mil Viran, Meşerfa hattı şeklinde açıklanmıştı.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Münbiç'in güneyi Esed'in elinde

İlçenin kuzey ve batısı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol ettiği Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine komşu. Münbiç'in güneyi ve güneybatısı ise Beşşar Esed rejimi güçlerinin hakimiyetinde.

ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceği sözünü vermişti. Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, 2018'in haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. İki ülke, 1 Kasım 2018'de Münbiç'te ortak devriye faaliyetlerine başlamıştı. 10. ortak devriye, 5 Ocak'ta yapılmıştı. Ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası halen tamamlanamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:31
  1. Ordu
  2. Rusya
  3. YPG

YORUM YAZ

  • mahoagamahoaga10 dk önce
    iNGİLİZCE YAYIN YAPAN iRANINPressTV'si program yapımcıları, spikerler, ve de konuklar pek denetlenmiyor gibi. Bazan siyonistlere çanak tutup mikrofon uzatıyorlar. Nu arada bizim TRTWORLD programcı, konuk ve spikerleri de iyi denetlenmeli, yerel halk pek anlamıyor ve de takip etmiyor, dolayısıyla biraz devlet politikalarının zıddına yayınlar yapılıyor bu ingilizce yayınlarda. Yani bizden olmayan yabancı spikerlerin, yapımcıların insafına bırakılıyor yayınlar sanki.
  • imanlı ülkücüimanlı ülkücü16 dk önce
    RUSYABAY RTE NİN CAN CİĞÜER DOSTU NEDEN KIZIYORSUNUZ.Arkanızı günü birlik bir tarafa çeviriyorsunuz,bir gün trump'a diğer gün putine.ne yapmak istiyorsunuz belli değil,kimin karısı olduğu belli olmayan gözleri fır dönen karı gibisiniz hey akitliler.
  • ramazanramazan19 dk önce
    gidin had bildirin
  • HanzoHanzo21 dk önce
    kendi bilir. bizde ukrayna olsun diger rus düsmani halklar olsun, ayni sekilde gerektiginde karsilik vermeliyiz. alkolik sefilerden korkumuz yok.
  • kürşatkürşat37 dk önce
    ne bekliyordunuz, rusya, fransa, çin vb teröristlerin hamiliğine soyunur şimdi!!
  • uyan tcuyan tc49 dk önce
    MOSKOF GAVURUNADA GÜVENMEYİN. TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Nadal ve Kerber tur atladı
  1. Nadal ve Kerber tur atladı
  2. Van'da tır ile minibüs çarpıştı: 14..
  3. Genelkurmay'daki FETÖ sanığından komik..
  4. Avrupa ülkesinden Rusya kararı:..
  5. Kazada ölen aynı aileden 5 kişinin..
  6. Kapalıçarşı'da altın
  7. Avustralya'da hava sıcaklığı rekor..
  8. BAE'de skandal görüntüler!
  9. Hudeyde'deki çatışmalar 1 milyon..
  10. FETÖ'nün ankesörüne İstanbul'da ilk ceza
  11. GÜNCELLEME 2 - FETÖ'nün TSK..
  12. Kılıçdaroğlu, yabancı misyon..
  13. 'Yerli otomobilin cari açığa katkısı 7..
  14. AB ülkeleri İran karşıtı konferansı..
  15. Döviz kurları
  16. Bakan Selçuk öğrencilere mektup kaleme..
  17. Koalisyon güçlerinin Deyrizor'daki..
  18. Galatasaray transferde bombayı patlattı
  19. Bahçelievler'de kediye işkence eden..
  20. Taliban askeri konvoya saldırdı: 70..
Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
Tonlarca altın için geri sayım başladı
Tonlarca altın için geri sayım başladı
FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

Günün Karikatürü

18 Ocak 2019
Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı