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Dünya Rusya: Güçlerini olduğundan büyük görüyorlar! Bu saldırgan tutum İsrail’i yok edecek
Dünya

Rusya: Güçlerini olduğundan büyük görüyorlar! Bu saldırgan tutum İsrail’i yok edecek

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Rusya: Güçlerini olduğundan büyük görüyorlar! Bu saldırgan tutum İsrail’i yok edecek

İdlib'de Türkiye sınırındaki Ebu Zuhur Askeri Üssü'nü bombalayarak sinsi bir provokasyona soyunan İsrail'e Rus Korgeneral Apti Alaudinov'dan sert tepki geldi. İsrail'in ABD ve NATO'yu savaş ortamına çekmeye çalıştığını ifade eden Alaudinov, "İsrail gücünü olduğundan fazla değerlendiriyor. Bu saldırganlık sonunda bir devlet olarak varlığına son verecek" ifadelerini kullandı.

İsrail’in İdlib’deki Ebu Zuhur Askeri Üssü'nü bombalayarak Türkiye sınırına kadar dayandırdığı saldırgan politikalar ve bölgesel provokasyonlar küresel dengeleri sarstı. Ortadoğu'da sürekli savaş stratejisi izleyen Binyamin Netanyahu yönetimi, son dönemde İspanya, İngiltere ve Türkiye'yi doğrudan hedef alan adımlarıyla gerilimi tırmandırıyor. NATO’yu ABD-İran Savaşı’na taraf yapamayan Tel Aviv’in İttifak üyesi ülkeleri kışkırtma çabaları sürerken, Rus ordusunun üst düzey isimlerinden Korgeneral Apti Alaudinov'dan İsrail'e sert uyarılar geldi.

İSRAİL NATO VE ABD'Yİ SAVAŞA ÇEKMEK İSTİYOR

Rus TASS haber ajansına konuşan Korgeneral Apti Alaudinov, bölgedeki durumun giderek kötüleşeceğini savundu. Çatışmanın tırmanmasının İsrail'in ana amacı olduğunu vurgulayan Alaudinov şu ifadeleri kullandı: "Ortadoğu’daki savaşın yalnızca tırmanacağını anlamamız gerekiyor. Bence İsrail’in amacı tam olarak bu: çatışmayı mümkün olduğunca büyütmek ve hem ABD’yi hem de tüm NATO bloğunu bu çatışmanın içine çekmek. Ancak sonunda İsrail gücünü olduğundan fazla değerlendirecek ve bir devlet olarak varlığını sürdüremez hale gelecek."

SON 20 GÜNDE 3 ÜLKEYE PROVOKASYON

İsrail'in NATO üyelerini ve müttefiklerini hedef alan hamleleri son üç haftada tavan yaptı:

İspanya: Kuzey Afrika toprağı Sebte’deki göçmen provokasyonları üzerinden hedef alınarak Madrid ile AB arasında Schengen krizine yol açıldı.

İngiltere: Filistin’e destek veren İşçi Partisi iktidarı "İngiltere İslam Cumhuriyeti'ne dönüştü" ifadeleriyle doğrudan hedef alındı.

Türkiye: Seçim kampanyalarında Türkiye karşıtı görseller kullanılırken, Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Üssü saldırısı Ankara üzerinden gerekçelendirilmeye çalışıldı. Ancak bu asılsız iddialar ABD tarafından yalanlandı.

TÜRKİYE İLE SAVAŞ İHTİYACIMIZ OLAN SON ŞEY

İsrail’in Türkiye sınırındaki askeri hamleleri İsrail iç siyasetinde ve basınında da büyük endişe yarattı. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv'e konuşan uzmanlar, Türkiye'nin gelişmiş askeri gücüne ve NATO üyeliğine dikkat çekti. INSS uzmanı Dani Citrinovich, "Türkiye İran değildir" diyerek Ankara’nın çok daha büyük ve gelişmiş bir askeri kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Kanal 13'e konuşan İsrail ordusundan bir yetkili ise bölgedeki tehlikeli gidişatı şu sözlerle özetledi: "İhtiyacımız olan son şey Türk ordusuyla açık bir savaş."

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