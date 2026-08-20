Belediye parası ile yolsuzluk savunması: Ali Karahasanoğlu’ndan çarpıcı analiz

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü “Belediye parası ile yolsuzluk sanıklarının savunması yapılıyor” başlıklı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin medya kuruluşlarına verdiği reklamları mercek altına aldı.

Karahasanoğlu, İBB'nin Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecindeki açıklamalarını öne çıkaran bazı gazetelere yarım sayfa reklam verdiğini belirterek, belediye kaynaklarının kullanım biçimine tepki gösterdi.

Karahasanoğlu: Neden aynı reklam Akit'e verilmiyor?

Karahasanoğlu, İBB'deki yolsuzluk iddialarını haberleştiren Yeni Akit ve diğer medya kuruluşlarına aynı reklamların verilmediğini savunarak şu soruyu yöneltti:

“İBB, Akit'e ve İBB'deki iddianameye geçmiş yolsuzlukları haberleştiren gazetelere aynı reklamı vermiyor da, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun şov niteliğindeki açıklamalarını birinci sayfasından veren ve onun mağdur edildiğini iddia eden gazetelere niye veriyor?”

Karahasanoğlu, söz konusu uygulamanın ilerleyen dönemde hukuki açıdan da sorgulanabileceğini savundu.

“Belediye parası ile yolsuzluğun savunulmasıdır”

Belediye bütçesinin belirli medya kuruluşlarına reklam yoluyla aktarılmasına sert tepki gösteren Karahasanoğlu, “Yapılan belediye parası ile yolsuzluğun savunulmasıdır” ifadelerini kullandı.

Reklamları veren belediye yetkilileri, reklam ajansları ve reklamları alan medya kuruluşlarına da seslenen Karahasanoğlu, kamu parasının bir sanığın medya üzerinden savunulması amacıyla kullanılamayacağını savundu.

İmamoğlu'nun duruşmadaki tavrını da eleştirdi

Karahasanoğlu yazısında Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasına ilişkin tartışmalara da geniş yer verdi.

İmamoğlu'nun savunmasının engellendiği yönündeki haberleri eleştiren Karahasanoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201'inci maddesine dikkat çekti.

Karahasanoğlu, sanığın başka bir sanığa doğrudan değil, mahkeme başkanı veya hakim aracılığıyla soru yöneltebileceğini belirterek, mahkeme başkanının İmamoğlu'na daha geniş bir imkan tanıdığını ancak bunun istismar edilmesi üzerine uygulamadan vazgeçildiğini savundu.

“Kanunda olmayan hak tanınmış, istismar edilince geri alınmış”

İmamoğlu'nun başka bir sanığa “Burada kimse namussuz değil” şeklindeki ifadeler üzerinden soru yöneltmesini örnek gösteren Karahasanoğlu, bunun davanın somut gerçeklerini ortaya çıkarmaktan ziyade bir algı oluşturmayı amaçladığını ileri sürdü.

Karahasanoğlu yazısını, İmamoğlu'nun savunmasının engellendiği yönünde yayın yapılmasını da eleştirerek şu değerlendirmeyle tamamladı:

“Maddeyi verdim. Zaten kanunda olmayan bir hak tanınmış. İstismar edildiği için de geri alındı. Bunu bile çarpıtan medya organlarını görüyoruz. Çünkü reklamlarla hâlâ besleniyorlar.”

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