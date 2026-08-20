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Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

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Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Dondurma alırken bu detaylara bu yaz sıcaklarında mutlaka dikkat etmelisiniz.

#1
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Yazın serinlemek için sıkça tüketilen dondurma konusunda uzmanından önemli uyarılar geldi. Uz. Dyt. Betül Merd, ürünün yalnızca görüntüsüne ve reklamına bakılmaması gerektiğini belirterek glikoz veya fruktoz şurubu, şeker, yağ ve katkı maddeleri açısından etiketin mutlaka incelenmesini istedi.

#2
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Yaz sıcaklarında çocuklardan yetişkinlere kadar hemen herkesin severek tükettiği dondurma, serinletici özelliği nedeniyle yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak “Soğuk olduğu için hafiftir” düşüncesinin her ürün için doğru olmadığı belirtiliyor.

#3
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Betül Merd, dondurma tüketiminde ürünün içeriği, porsiyonu ve tüketim sıklığının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Yeniçağ'a göre; Dondurmanın tek başına sağlıklı veya sağlıksız olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Merd, ürünün içeriğinin önemine dikkat çekti.

#5
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Süt, yoğurt veya krema gibi süt ürünlerinden üretilen; gerçek meyve, kakao veya kuruyemiş içeren ürünlerle yoğun miktarda şeker, glikoz ya da fruktoz şurubu, bitkisel yağ, aroma verici ve çeşitli katkı maddeleri içeren ürünlerin besin değerlerinin aynı olmadığı ifade edildi.

#6
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Özellikle marketlerden alınan ürünlerde “dondurma”, “sütlü buz” veya “bitkisel yağlı ürün” gibi tanımlamalara dikkat edilmesi gerekiyor.

#7
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Uzmanlar, tüketicilerin yalnızca ürünün ön yüzündeki “çilekli” veya “çikolatalı” gibi ifadelere değil, içindekiler listesi ile besin değerleri tablosuna bakmasını öneriyor.

#8
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Doğru porsiyon ve uygun tüketim sıklığıyla dondurmanın beslenme düzeninde yer alabileceği belirtiliyor.

#9
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Özellikle doğal yöntemlerle hazırlanan sade sütlü dondurmalar, yoğun şeker içeren şerbetli tatlılara alternatif olabilir. Ancak dondurmada porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor.

#10
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Bir top dondurmanın kalorisi; kullanılan süt, krema, şeker, çikolata, kuruyemiş ve diğer malzemelere göre değişebiliyor. Bu nedenle her dondurma için sabit bir kalori miktarı vermenin doğru olmadığı vurgulanıyor.

#11
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan “Suya tuttum, erimedi” videoları da dondurmayla ilgili tartışmaları artırdı.

#12
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Bazı dondurmaların suyun altında tutulmasına rağmen kolayca erimemesi, tüketicilerde ürünün içinde sağlıksız veya doğal olmayan maddeler bulunduğu düşüncesine yol açabiliyor.

#13
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Ancak uzman değerlendirmesine göre dondurmanın geç erimesi veya erirken şeklini koruması tek başına ürünün sağlıksız olduğunu kanıtlamıyor. Dondurmanın erime davranışında kullanılan yağ miktarı, süt proteinleri, şeker ve diğer kuru maddelerin yanı sıra emülgatör ve stabilizatörler, hava miktarı, üretim teknolojisi ve saklama koşulları da etkili oluyor.

#14
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Bazı endüstriyel dondurmalarda ürünün yapısını ve dokusunu korumak amacıyla stabilizatör ve emülgatörler kullanılabiliyor. Mevzuata uygun miktarlarda kullanılan bu bileşenler gıda üretiminde izin verilen maddeler arasında yer alıyor. Bu nedenle yalnızca dondurmanın erime şekline bakarak sağlıklı veya sağlıksız olduğuna karar verilmemesi gerekiyor. Tüketiciler için asıl önemli noktanın ise ürünün etiketi olduğu belirtiliyor.

#15
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Uz. Dyt. Betül Merd, dondurma satın alırken şu noktaların göz önünde bulundurulmasını öneriyor: İçindekiler listesi: Listenin başında şeker veya şeker içeren bileşenlerin bulunması, ürünün yüksek miktarda ilave şeker içerebileceğine işaret edebilir. Süt yağı ile farklı bitkisel yağların kullanılması ürünün besin profilini değiştirebilir.

#16
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

“Şekersiz”, “fit”, “light” veya “meyveli” ifadeleri ürünün otomatik olarak sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Besin değerleri tablosundaki şeker ve enerji miktarına bakılmalı. Özellikle kutulu dondurmalarda paketin tamamı tek porsiyon olarak değerlendirilmemeli. Paket üzerindeki porsiyon miktarı mutlaka kontrol edilmeli.

#17
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Dondurma paketlerinde yer alan “çilekli”, “orman meyveli” veya “mango aromalı” gibi ifadeler de tüketiciyi yanıltmamalı. Bazı ürünlerde gerçek meyve bulunurken bazı ürünlerde meyve aroması veya meyve preparatları kullanılabiliyor. Bu nedenle yalnızca “meyveli” ifadesine bakmak yerine ürünün içindekiler listesinin incelenmesi gerekiyor.

#18
Foto - Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Uzmanlar, daha kısa ve anlaşılır içerik listesine sahip, süt ürünü içeren, ilave şeker miktarı daha düşük ve porsiyonu kontrol edilebilir ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Evde hazırlanan dondurmalar da alternatifler arasında gösteriliyor. Yoğurt veya süt ile meyvenin bir araya getirildiği ve ilave şeker miktarının kontrol edildiği tarifler, hem çocuklar hem de yetişkinler için değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.

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