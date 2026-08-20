Meyve preparatları kullanılabiliyor: Uzmanı uyardı! Dondurma alırken bu detaya dikkat...

Uzmanlar, daha kısa ve anlaşılır içerik listesine sahip, süt ürünü içeren, ilave şeker miktarı daha düşük ve porsiyonu kontrol edilebilir ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Evde hazırlanan dondurmalar da alternatifler arasında gösteriliyor. Yoğurt veya süt ile meyvenin bir araya getirildiği ve ilave şeker miktarının kontrol edildiği tarifler, hem çocuklar hem de yetişkinler için değerlendirilebilecek seçenekler arasında bulunuyor.