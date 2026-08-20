Siyonistleri işletmesine almayan adamın aile evi kundaklandı!

Tayland’da bir hayvanat bahçesi işleten ve soykırımcı israillilerin tesise girişine izin vermeyen Fransız vatandaşı, çarşamba günü AFP’ye yaptığı açıklamada Fransa’da yaşayan annesinin evinin kundaklandığını söyledi. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Kevin Dimenot, “Gece boyunca annem yangından kurtuldu” diyerek, Fransa’nın orta doğusundaki Lyon yakınlarında ailesine ait bir mülkün molotofkokteyliyle hedef alındığını anlattı.

Olayla ilgili soruları yanıtlayan yerel bir güvenlik kaynağı, çarşamba günü sabah saat 05.00’ten kısa süre önce Villeurbanne kentinde bir otopark ile bir aracın yanmasının ardından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Lyon Savcılığı ise soruşturmanın “öldürmeye teşebbüs ve insanların hayatını tehlikeye sokabilecek bir araç kullanarak mala zarar verme” suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Dosyanın organize suçlarla mücadele birimine devredildiği belirtildi.

Olaylar aylar önce başladı

Olay birkaç ay önce, Tayland’ın Koh Samui Adası’nda bulunan “Samui Exotic Park” adlı hayvanat bahçesinin sahiplerinden birinin Filistin bayrağı asmasıyla başladı.

İşletmeci, bu kararını siyonist ziyaretçilerin tekrarlanan kötü davranışlarına tepki olarak aldığını söyledi. Daha sonra işletmesiyle ilgili internet üzerinden tehditler ve olumsuz yorumlar aldığını belirtti.

Geçen hafta siyonist bir aileyle yaşanan tartışmanın görüntülenmesi ve görüntülerin sosyal medyada geniş çapta yayılmasıyla gerilim daha da arttı.

Kevin Dimenot, her gün yüzlerce ölüm tehdidi aldığını ve bunlardan bazılarında annesinin de hedef gösterildiğini belirtti.

Eski bir boksör olan Dimenot, yaşananlara tepki olarak hayvanat bahçesinde bir atış hedefinin yanına, üzerinde kırmızı yasak işareti bulunan israil bayrağı yerleştirdi.

İtalyan kökenli Fransız işletmeci kararını, “Bin ölüm tehdidi aldıktan sonra onlar için kırmızı halı sermeyeceğim” dedi.

Dimenot'nun eşi de yerel basına yaptığı açıklamada Filistin bayrağının asılmasının ardından tehdit mesajları aldığını söyledi. Siyonist bir turistin siyasi tutumu nedeniyle kendisiyle iletişime geçerek tehditte bulunduğunu belirtti.

Kadın ayrıca daha önce bazı siyonist ziyaretçilerle sorunlar yaşadıklarını, bunlar arasında ücretini ödemeden yiyecek alma, yasaklı bölgelere girme ve hayvanlara kötü davranma gibi olayların bulunduğunu söyledi.

Tayland, siyonistlerin yoğun ilgi gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor. Ülke geçen yıl 420 binden fazla siyonist ülkeye gitti.