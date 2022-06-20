Rusya görüntüleri paylaştı! Ukrayna füzelerle vuruldu
Rusya’nın Karadeniz’de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna’nın askeri altyapısını vurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırıları devam ediyor. Karadeniz’de konuşlu olan Rus donanmasına bağlı fırkateynden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıldı. Füzeler ile Ukrayna’nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.