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Aktüel

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile NATO Komutanı Wolters telefonda görüştü

2020-04-22 17:12:35 -
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile NATO Komutanı Wolters telefonda görüştü

MOSKOVA - Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gerasimov ile Wolters telefonda, karşılıklı çıkarların bulunduğu konuları ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Gerasimov ve Wolters, 6 Şubat'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya gelerek, stratejik istikrar konusu ve kriz bölgelerindeki durumlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu.

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