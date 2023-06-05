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Dünya Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü
Dünya

Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-06-05 08:05:00 - 2023-06-05 08:31:36
Rusya gelişmeyi dünyaya duyurdu: Savunmasız cepheyi seçti! Ukrayna'nın büyük saldırısını engelledik, Yüzlerce kişi öldü

Rus basını duyurdu! Rusya, Ukrayna'nın büyük saldırısını engellediğini, yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi. Rusya'da Bakanlık, Rus kuvvetlerinin 250 Ukrayna askerini öldürdüğünü, 16 tank, üç piyade savaş aracı ve 21 zırhlı savaş aracını imha ettiğini söyledi. Rusya Ukranya savaşı nedeniyle dünya pazarı yavaşladı. Milyonlarca kişinin ölümü olacak endişesiyle dünyanın gözü rusya ve Ukranya'dan gelecek haberde!

Rusya Pazartesi günü yaptığı açıklamada, güçlerinin Ukrayna'nın güneyindeki Donetsk bölgesindeki cephe boyunca beş noktada büyük bir Ukrayna saldırısını püskürttüğünü ve yüzlerce Kiev yanlısı askeri öldürdüğünü söyledi.

Bildirilen saldırının, Kiev'in Şubat 2022 işgalinden sonra Rus kuvvetleri tarafından alınan toprakları geri almak için aylardır söz verdiği bir Ukrayna karşı saldırısının başlangıcını temsil edip etmediği henüz netlik kazanmadı.

Rus basının aktardığı haberde: Rusya savunma bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova'nın uzun süredir Ukrayna'nın Rus kontrolündeki topraklarda bir kama açmaya çalışacağından şüphelendiği güney Donetsk'e altı mekanize ve iki tank taburuyla saldırdığını söyledi.

Savunma bakanlığı Moskova saatiyle 1:30'da (GMT 2230) Telegram'da yayınlanan bir açıklamada, "4 Haziran sabahı düşman, Güney Donetsk yönünde cephenin beş kesiminde geniş çaplı bir saldırı başlattı" dedi.

Açıklamada, "Düşmanın amacı, kendisine göre cephenin en savunmasız kesiminde savunmamızı yarıp geçmekti" denildi. "Düşman görevini yerine getirmedi, başarılı olamadı."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

habereguven aktardı: Rusya savunma bakanlığı, çok sayıda Ukrayna zırhlı aracının vurulduktan sonra patladığını gösteren bir video yayınladı.

Bakanlık, Rus kuvvetlerinin 250 Ukrayna askerini öldürdüğünü, 16 tank, üç piyade savaş aracı ve 21 zırhlı savaş aracını imha ettiğini söyledi.

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